Impact de la Covid -19 - L'Etat veut 3008 milliards F CFA Le Sénégal espère 3008 milliards de recettes cette année, les recettes fiscales et douanières en baisse

Selon le rapport de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) repris par Libération, les recettes sont projetées à 3008 milliards Fcfa, soit une hausse de 7,9%.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020 à 07:54 | | 0 commentaire(s)|

Les recettes sont composées de recettes fiscales pour 2352,8 milliards Fcfa, des autres recettes pour 123,27 milliards et des dons pour un montant projeté à 500,6 milliards.



Les recettes fiscales devraient passer de 2409,7 milliards en 2019 à 2352,8 milliards en 2020, soit une baisse de 56,9 milliards en glissement annuel.



Les recettes douanières chutent aussi passant de 859,1 milliards à 713 milliards, soit une baisse absolue de 141 milliards.



