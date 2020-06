Impact de la Covid-19 : Les Pme perdent entre 30 et 100% de leur chiffre d’affaires

Une enquête sur les impacts du Covid-19 menée par l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) du 5 au 29 mai 2020, révèle que des Petites et moyennes entreprises (Pme) ont perdu entre 30 et 100% de leur chiffre d’affaires, informe le Quotidien.

