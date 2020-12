Impact de la Covid-19: le Cices accuse une perte de près d'un milliard F CFA Plus de 800 millions de FCFA. Telle est la somme perdue par le Centre international de Commerce extérieur du Sénégal (CICES) dans ce contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. L’information est donnée par le directeur général Salihou Keita en marge de l’opération de nettoyage du Centre.

« Aujourd’hui, à cause de la pandémie de la COVID-19, le CICES a perdu plus de 800 millions FCFA. Et nous sommes la seule structure de l’Etat qui est dans l’événementiel. Et quand on dit évènementiel, on organise des activités et on reçoit du monde.



Et le rassemblement n’est pas permis en cette période. Et c’est pour cela le CICES est frappé par cette pandémie. Mais nous allons vivre avec cette pandémie en prenant toutes les dispositions sanitaires », a déclaré le DG du CICES Salihou Keita.



