Impactés par le débordement du Fleuve Sénégal : Des vivres remis aux habitants de Ballou Le Directeur de la prévention et de la gestion des inondations, Madické Cissé, a remis, mardi, à Yaféra (Bakel), des vivres aux populations touchées par le débordement du fleuve Sénégal. "APS"

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Ce soutien du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement est constitué de 5 tonnes de riz, 100 bouteilles d’huile de 5 litres, 100 grosses de savon, 300 bouteilles de savon liquide, 300 bouteilles d’eau de javel, 100 sacs de sucre de 5 kilos, a indiqué Madické Cissé.



“ Depuis la montée des crues, le ministre suit cette affaire de très près, malgré la distance. Sachant qu’il y a des difficultés liées aux vivres, il a demandé aux services du ministère de trouver les moyens d’urgence, de l’eau et des vivres pour apporter les premiers secours ”, a-t-il déclaré.



Le Directeur de la prévention et de la gestion des inondations a indiqué que les moyens mobilisés par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, estimés à 14 millions francs Cfa, serviront de premier appui de secours, en attendant un autre soutien de l’Etat du Sénégal.



Le sous-préfet de l’arrondissement de Moudéry, Oumar Mamadou Sow, qui a conduit la délégation au nom du préfet de Bakel, a salué la promptitude des dispositions prises par le gouvernement, à travers le ministère de l’Hydraulique.



Il a en outre demandé aux chefs de villages et au maire de la commune Ballou, de prendre les dispositions nécessaires pour une distribution correcte des vivres aux ayants-droit.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook