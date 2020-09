Impacts de la pandémie COVID-19 sur l'économie : de 27,4% des entreprises formelles à l’arrêt au Sénégal 27,4% des entreprises formelles sont à l’arrêt au Sénégal. C’est ce qui ressort des premiers résultats de l’Enquête sur les intentions d’investissement post covid-19 des entreprises formelles, réalisée par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)

La pandémie de la covid-19 a des répercussions sanitaires, économiques et financières à l’échelle mondiale. Pour faire face à cette pandémie, endiguer sa propagation et limiter ses effets sanitaires, sociaux et économiques, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence.



Ainsi, dans le cadre de la relance post covid-19, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en appui au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC), a réalisé une enquête auprès des entreprises du secteur formel, afin de recueillir leurs intentions d’investissement.



Il ressort des résultats de l’enquête que l’arrêt momentané d’activité a été constaté auprès de 27,4% des entreprises formelles et touche notamment les petites unités (30,9%).



Selon l’Agence, le phénomène est plus ressenti dans les secteurs des hôtels, bars et restaurants (50,2%), des services fournis aux entreprises (31,7%), des services personnels et divers (29,7%), du commerce (27,2%), des autres industries (25,5%) et des transports (24,3%). I



Il est motivé par la fermeture des frontières (36,6%), la fermeture des marchés, des écoles et des universités (33,0%), le problème de financement (32,0%), le problème d’approvisionnement en matières premières (28,0%) et les difficultés d’écoulement de la production (21,7%)



