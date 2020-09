Impacts des inondations : 1.903 ménages sinistrés recensés dans la région de Kaffrine Les inondations touchent 1.903 ménages dans la région de kaffrine (centre), qui bénéficieront du plan ORSEC (organisation des secours) mis en œuvre par l’Etat, a déclaré samedi le gouverneur William Manel.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

‘’À la suite des fortes pluies, nous avons recensé 1.903 ménages sinistrés. Et ils vont bénéficier du plan ORSEC’’, a dit M. Manel en recevant le premier lot de matériels destinés aux sinistrés de la région.



Les familles victimes des inondations vont bénéficier du programme ‘’Cash Transfert’’ lancé récemment par le ministère du Développement communautaire pour octroyer à chacun des ménages sinistrés une assistance financière dont le montant varie entre 100.000 et 200.000 francs CFA.



Selon le gouverneur de Kaffrine, 105 millions de francs CFA ont été décaissés par le ministère du Développement communautaire, pour les sinistrés de la région de Kaffrine.



Le matériel réceptionné par William Manel comprend des produits détergents, des matelas, des nattes, 10 tonnes de ciment, etc.



‘’Dans la région de Kaffrine, il y a eu beaucoup d’effondrements de cases. Le département de Malem Hodar a été la zone la plus touchée par ces fortes pluies’’, a souligné M. Manel.



Selon lui, 1.139 des ménages sinistrés vivent dans le département de Malem Hodar, dans la commune de Sagna notamment, qui concentre à elle seule 676 ménages victimes des inondations.



Les fortes pluies ont fait deux morts dans la région, a indiqué le gouverneur, faisant état de plusieurs personnes blessées, victimes de l’effondrement de leur habitation ou de la foudre.



APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos