Impacts du Covid-19 : Réfane étouffe sous le poids des contraintes, l’appui de l’Etat vivement attendu Avec les mutiples contraintes imposées par le Coronavirus et les mesures de sécurité et sanitaires prises par l’Etat du Sénégal, le moins que l’on puisse dire est que Réfane étouffe. Cette localité située dans le départemant de Bambey, avec une population majoritairement à faibles revenus, pour ne pas dire pauvres, survit difficilement aux effets de cette crise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 18:41

Selon les témoignages d’une dame, la soixante dépassée, avec la circulation interdite, les commerçants s’approvisionnaient avec leurs maigres produits, ne viennent plus. Leurs enfants qui travaillaient à Dakar ont été contraints de revenir au bercail. Alors que leurs envois et soutiens leur permettde souffler. En plus pour leurs besoins, certains produits ont connu une hausse des prix du fait de leur rareté.

Même en respectant les mesures sanitaires, les femmes disent ne point apercevoir des produits recommnadés comme les masques.

Et le calvaire vécu, soulignent les femmes interrogées, ne s’arrêtent pas à cette liste, d’où la nécesité de voir le soutien annoncé et tant attendu de l’Etat.



