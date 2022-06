Impasse et risque de chaos préélectoral : Abdoul Mbaye demande aux chefs religieux et à la société civile d’éteindre le feu Le président du parti Act, Abdoul Mbaye, a fait part de son pessimisme par rapport aux élections législatives prévues dans moins de deux mois. Invitant la société civile et les chefs religieux à s’impliquer en amont, il considère que ces entités sont plus que nécessaires désormais pour assurer des législatives inclusives, puisque ‘’les voies du droit sont bouchées‘’.

Entre un Conseil constitutionnel qui a rejeté les recours de plusieurs coalitions etles risques de tensions qui transparaissent à travers les manifestations et les sorties des leaders de l’opposition dont Yewwi Askan Wi (Yaw), les inquiétudes de l’ancien Premier ministre sont grandes.



Prônant une solution en dehors des arcanes juridiques, Abdoul Mbaye déclare dans une contribution : «Puisque les voies de droit sont désormais bouchées, non par des décisions rendues en conformité avec le droit sénégalais et les principes généraux du droit, mais par un souci manifeste de donner satisfaction au pouvoir organisateur des élections, la société civile doit jouer un rôle».



A l’en croire, il est indispensable que cette implication de la société civile s’élargisse aux chefs religieux significatifs, khalifes des grandes tarikha. Avec un seul objectif qui est d’assurer de prochaines élections législatives inclusives et transparentes par voie de consensus.



«A défaut d’un tel résultat, je crains que le moment que j’appréhendais ne soit pour très bientôt», alerte-t-il avant de rappeler qu’au congrès de la Renaissance Démocratique (Crd), il avait averti des chancelleries majeures.



Ces dernières ont également, d’après lui, un important rôle à jouer pour sauver le modèle sénégalais et préserver un verrou important de la stabilité sous régionale.

