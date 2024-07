Importations : La Côte d’Ivoire reste le premier fournisseur du Sénégal dans la zone UEMOA

études économiques dans sa dernière publication « Point mensuel de Conjoncture Juin2024 ». les importations représentent 1,2% de la valeur totale des importations de biens, soit une hausse 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent.



La Côte d’Ivoire reste le premier fournisseur du Sénégal, au niveau de la zone, avec une part estimée à 79,1%, contre 74,7% au mois de mars 2024. Les principaux produits importés de ce pays partenaire sont les « huiles et graisses animales et végétales » (23,3%), les fruits et légumes comestibles (23,3%) et les autres produits sucrés (5,3%).



Adou FAYE

Au niveau de la zone UEMOA, les importations de biens du Sénégal, au titre du mois d’avril 2024, ont enregistré une progression de 9,8% (+0,6 milliard), en variation mensuelle, pour se situer à 6,8 milliards.Source : https://www.lejecos.com/Importations-La-Cote-d-Ivo...