Importations du Sénégal : L’Ansd note une hausse 10,7% en janvier 2025

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression s’explique par l’achat à l’extérieur d’huiles brutes de pétrole (49,7 milliards de FCFA au mois de janvier 2025 contre une absence d’importation au mois de décembre 2024), des matières plastiques artificielles (38,1 milliards de FCFA contre 21,3 milliards de FCFA), des autres produits pétroliers (118,5 milliards de FCFA contre 106,1 milliards de FCFA), des métaux communs (24,1 milliards de FCFA contre 12,9 milliards de FCFA) et des autres matériels de transport (177,7 milliards de FCFA contre 169,8 milliards de FCFA).



Cependant, explique l’Ansd, la diminution des importations des autres véhicules terrestres (25,6 milliards de FCFA au mois de janvier 2025 contre 34,6 milliards de FCFA au mois précédent), des autres machines et appareils (56,4 milliards de FCFA contre 63,4 milliards de FCFA) et des machines et appareils pour autres industries (13,0 milliards de FCFA contre 18,7 milliards de FCFA) a atténué cette hausse. Comparées au mois de janvier 2024, les importations bondissent de 31,8%.



Les principaux produits importés, au cours du mois sous revue, sont les autres matériels de transport (177,7 milliards de FCFA), les autres produits pétroliers (118,5 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole (49,9 milliards de FCFA) et les autres machines et appareils (56,3 milliards de FCFA). Les principaux fournisseurs du Sénégal sont Singapour (12,2%), l’Inde (11,2%), la République Populaire de Chine (9,9%), la France (9,9%) et le Nigéria (6,2%).



Adou Faye

Au mois de janvier 2025, les importations se chiffrent à 799,7 milliards de FCFA contre 722,4 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 10,7%.Source : https://www.lejecos.com/Importations-du-Senegal-L-...