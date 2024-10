Importations du Sénégal: L’Ansd note une progression de 10,2% en août 2024

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est attribuable à l’augmentation des achats à l’étranger d’huiles brutes de pétrole (116,2 milliards en août 2024 contre 0 milliards FCfa le mois précédent), de sucres bruts et raffinés (8,3 milliards contre 3,4 milliards FCfa le mois précédent), de matières plastiques artificielles (18,0 milliards contre 13,1 milliards FCfa), de fruits et légumes comestibles (7,7 milliards contre 3,2 milliards FCfa) et de véhicules automobiles (17,4 milliards contre 12,8 milliards FCfa).



Cependant, la baisse des importations d’engrais (6,3 milliards contre 18,7 milliards FCfa), de métaux communs (10,7 milliards de FCFA contre 16,8 milliards de FCFA) et de camions et camionnettes (7,5 milliards contre 10,8 milliards FCfa) a limité cette hausse. Comparées à août 2023, les importations ont diminué de 5,7 %. Leur cumul à fin août 2024, s’établit à 4 620,1 milliards contre 4 666,8 milliards FCfa pour la même période de 2023, soit un recul de 1,0 %.



Les principaux produits importés en août 2024 sont les produits pétroliers (130,2 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole (116,2 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (45,2 milliards de FCFA) et le riz (24,8 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal sont le Nicaragua (19,0 %), la République populaire de Chine (10,6 %), la France (10,0 %), la Russie (7,2 %) et la Belgique (5,3 %).



Le solde de la balance commerciale s’est détérioré en août 2024, passant à -411,8 milliards de FCFA contre -208,4 milliards de FCFA en juillet. Cette dégradation est principalement due à l’augmentation des déficits commerciaux vis-à-vis de la France (-61,9 milliards de FCFA en août contre -47,5 milliards de FCFA le mois précédent), de l’Arabie Saoudite (-14,5 milliards de FCFA contre -1,3 milliard de FCFA), du Brésil (- 14,5 milliards de FCFA contre -6,4 milliards de FCFA) et de la République populaire de Chine (-62,3 milliards de FCFA contre -55,6 milliards de FCFA).



En revanche, la réduction des déficits vis-à-vis des Émirats arabes unis (-10,3 milliards de FCFA contre -44,0 milliards de FCFA), des Pays-Bas (-10,3 milliards de FCFA contre -16,4 milliards de FCFA) et de la Turquie (-12,7 milliards de FCFA contre -16,6 milliards de FCFA) a légèrement atténué cette dégradation. Sur les huit premiers mois de 2024, le solde commercial cumulé s’élève à -2 596,1 milliards de FCFA contre -2 626,0 milliards de FCFA pour la même période de 2023.



Adou Faye

