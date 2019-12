Impôts et Domaines : La somme astronomique à combler avant 2020 dévoilée

Les services des Impôts et des Domaines devraient redoubler d’efforts. Selon « Le Quotidien », Ils ont un gap de 300 milliards de francs CFA à combler avant fin décembre 2019, pour atteindre l’objectif annuel qui leur a été fixé, c’est-à-dire 1600 milliards de francs CFA.



« A date, nous sommes à 1300 milliards de francs CFA. Sur le mois qui nous reste, nous pensons atteindre notre objectif. Les recettes fiscales connaissent un mouvement cyclique et les plus gros montants sont toujours obtenus en fin d’année, entre le mois de novembre et le mois de décembre », a déclaré le Directeur général des Impôts et des Domaines Samba Niasse, lors de l’Assemblée générale de l’Amicale des inspecteurs des Impôts et des Domaines, qui ont remis sur la table la question de la gestion de leurs carrières.

