Impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, Cel : Les échéances fixées au 30 avril prochain

La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) rappelle aux usagers les échéances du 30 avril 2024. Dans un communiqué de presse, la Dgid informe que les échéances sont établies comme suit : le paiement du deuxième acompte provisionnel de l’impôt sur les sociétés (Is) et de l’impôt sur le revenu (Ir) ; la déclaration de la contribution économique sur la valeur ajoutée (Cel/Va). Elle ajoute que le dépôt des états financiers (les usagers relevant de la Direction des grandes entreprises et de la Direction des moyennes entreprises sont invités à effectuer le dépôt de leurs états financiers sur la plateforme Sen Etafi disponible accessible à partir du site Web ( www.dgid.sn ).A ce titre, informe la Dgid, les usagers sont invités à se rapprocher du centre territorialement compétent afin d’accomplir leurs obligations fiscales