Impressionnante ressemblance : L’imam Ibrahima Khalil Lo, « mooy » sosie Bassirou Diomaye Faye

Le Grand Panel qui partage la nouvelle explique que d'après lui, sa rencontre avec Bassirou Diomaye date de l'époque où il était en détention à camp manuel.



Une ressemblance qui étonne même l’Imam, selon qui, des fois il voit des vidéos de Diomaye et il se pose des questions sur leur ressemblance. Cette histoire qui a captivé l’attention du public et des médias, suscitant des discussions et des spéculations.