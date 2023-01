Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici In memoriam - Me Khassim Touré, deux ans déjà ! Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

1e février 2021-1e février 2023, il y a deux ans jour pour jour que disparaissait Me Khassim Touré, avocat à la Cour. Un avocat de principes et de convictions, aux qualités humaines et professionnelles reconnues de tous. « Khass », comme on l’appelait affectueusement, était un défenseur acharné des libertés. Il l’a démontré dans plusieurs affaires politico-judiciaires et sociétales qui ont eu à secouer la République ou la société sénégalaise. Il était aussi l’avocat désintéressé de votre quotidien « Le Témoin » ou « Le Diable » si vous voulez. Me Khassim Touré « Madamel » était un homme d’exception, à la vie tout entière consacrée à Serigne Touba Khadimou Rassoul, son guide spirituel, rapporte le journal.



Et la grande particularité de « Khass » de son vivant, était qu’en dépit de son appartenance connue et reconnue à la confrérie mouride, il entretenait aussi des relations empreintes de cordialité avec tous les foyers religieux du pays. Eclectique, il avait des amis dans tous les partis politiques. Un vrai homme du monde ! On retient aussi de Khassim Touré, cette autre facette : celle du précieux régulateur social qu’il a toujours été.



D’ailleurs, c’est grâce à ses bons offices qu’il avait réussi à faire libérer l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. De même que son frère Mbaye Touré. C’est cette immense figure du Barreau ayant inlassablement porté les valeurs d’humanisme sur terre, dont sa veuve Mme Fatou Kébé Touré, ses enfants, parents, amis et collègues, se souviennent de l’anniversaire de son décès, demain, mercredi 1e février 2023. Une journée de « Wathié Kamil » (Récital de Coran) aura lieu à la maison familiale à Hann-Marinas, à Dakar. Que le Bon Dieu continue de couvrir de Sa Grâce notre cher Serigne Khassim Touré, dans Son Paradis !



