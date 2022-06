Inauguration Ecole de la marine nationale/ Macky Sall: «Plus de 90 % des flux commerciaux et des données informatiques transitent par les océans» Le président de la République, Macky Sall a inauguré, ce lundi l’Ecole de la marine nationale (Eman). D’après le Chef de l’Etat, il s’agit d’un creuset d’acquisition de connaissances théoriques et pratiques pour les métiers de la mer. L’école est construite dans les locaux du Camp militaire général Mountaga Diallo à Bel Air.

«Endroit ne saurait être plus indiqué que le camp général Mountaga Diallo pour abriter cette école», a dit le chef de l’Etat qui était accompagné du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba et d’autorités militaires. «Plus de 90 % des flux commerciaux et des données informatiques transitent aujourd’hui par les océans. Malheureusement, tout cela nous expose aussi aux risques et périls liés à la situation de notre pays côtier», constate le locataire du Palais.



Le président Macky Sall, au cours de son discours, a invité les autorités de l’Ecole nationale de la marine à s’inscrire dans la dynamique des métiers devant accompagner les découvertes et l’exploitation des ressources pétrolières et gazières en offshore. «Le rôle des gens de mer s’accroît et se complexifie», a dit le chef de l’Etat qui a évoqué la découverte des ressources pétrolières et gazières, la pêche illicite non déclarée et non réglementée et les trafics en tout genre. «J’ai tenu à la montée en puissance de notre marine nationale, composante essentielle de notre système de défense», poursuit-t-il.



Il a rappelé qu’avec une façade côtière longue de plus de 700 km, notre territoire maritime, soit plus de 212 000 km2, est plus étendu que notre territoire terrestre. Aussi, ajoute-t-il, nombre de nos compatriotes doivent leur moyen d’existence à des activités halieutiques diverses. S’y ajoute l’aspect télécommunications, notamment la pose de câbles sous-marins, activité cruciale de l’économie numérique».



Le président Macky Sall n’a pas manqué d’exhorter les «stagiaires et futurs cadres de nos Forces de défense et de sécurité à toujours se rappeler la règle d’or de l’Armée : celui qui n’est pas capable d’obéir, n’est pas digne de commander».



