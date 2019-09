Inauguration Massalikoul Jinaane: Le Khalife général des mourides a invité Me Abdoulaye Wade

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 10:53

En prélude de l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaane de Dakar, le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a envoyé une délégation chez le Président Abdoulaye Wade.



Cette délégation a été conduite par son frère cadet, Serigne Issakha Mbacké, accompagné par El Hadji Mbackyou Faye et l'Imam Cheik Balla Guèye.









