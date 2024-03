Inauguration Memorial Capitaine Mbaye Diagne: L’intégralité du discours du Président Macky Sall

L’intégralité du discours du Président Macky Sall



Saluer l’assistance, particulièrement la famille du capitaine Mbaye DIAGNE

- Veuve, enfants.

Les intervenants l’ont dit : le capitaine Mbaye DIAGNE a rang de héros. Il incarne les valeurs cardinales de notre société.

Par ses hauts faits d’armes, par ses exceptionnelles qualités d’humanisme, il a grandement contribué au prestige du Sénégal (Médaille capitaine Mbaye DIAGNE de l’ONU).



C’est pourquoi, au nom de la Nation, j’ai décidé de rendre hommage à ce Grand Soldat, en lui dédiant ce mémorial. Puisse son exemple inspirer les citoyens, pour la grandeur de notre pays.



Je me réjouis de la présence à la cérémonie des volontaires du Service Civique National, et d’une forte délégation d’étudiants de l’Université Cheikh Anta DIOP. Le symbole est fort : Chers jeunes, vous avez choisi le capitaine Mbaye DIAGNE comme modèle. Vous ne manquerez pas alors de vulgariser dans vos milieux ces valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme.



Je voudrais encore une fois remercier la famille, et lui témoigner la reconnaissance et le respect de la nation. Soyez à jamais fiers de cet officier au courage et au patriotisme hors pair.



Je demande au ministre de la culture de verser le mémorial capitaine Mbaye DIAGNE dans le patrimoine culturel du Sénégal.



Je confie la garde et l’entretien au Chef d’Etat-major général des Armées. Le ministre de l’urbanisme lui détachera trois (03) jardiniers.



Je vous remercie de votre attention.