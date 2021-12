Inauguration TER / Oumar Sow : “Le Sénégal vient d’ouvrir une nouvelle page de son histoire” Le Sénégal a déjà, inauguré le Train Express Régional, l’un des moyens de transport les plus modernes. Oumar Sow, Conseiller spécial du Président Sall et responsable politique APR à Yeumbeul/Sud s’est réjoui de cette inauguration. Il estime que le TER va régler définitivement les problèmes connus depuis plusieurs décennies dans le transport de masse.

Le Sénégal vient d’ouvrir une nouvelle page de son histoire avec l’inauguration, de l’un des moyens de transport les plus modernes, le Train Express Régional (TER). Cet engin, relève-t-il, reste la matérialisation de cette vision si large du Chef de l’Etat et sa volonté de doter le pays d’infrastructures routières de dernière génération qui vont, ainsi, régler définitivement les problèmes, connus depuis plusieurs décennies dans le transport de masse.



Aujourd’hui, c’est une fierté pour tout sénégalais de voir ce train sur les rails de l’émergence et faire dédire les prévisions de ces opposants pessimistes, ces oiseaux de mauvais augures. « On peut s’enorgueillir », dit-il.



Ainsi, il adresse ses plus vives félicitations et gratitude au Président de la République Macky Sall, au Directeur Général de l’APIX, M. Mountaga Sy, au Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, M. Mouhamadou Mansour Faye, au Directeur Général de la SENTER, Abdou Ndéné Sall, ainsi qu’à l’ensemble des équipes qui ont œuvré inlassablement. Et ce, depuis toutes ces années, pour permettre aux citoyens sénégalais d’emprunter avec beaucoup de fierté le TER.



Donnant rendez-vous 2023 pour l’étape AIBD, il est d’avis que le Chef de l’Etat doit être accompagné dans son ambitieux programme qui matérialise, une fois de plus, l’important Plan Sénégal Émergent(PSE).



