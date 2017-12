Inauguration de l’Aibd : "Macky Sall a dépensé 300 millions de FCfa"

Pour l’inauguration de l’Aéroport International Blaise Diagne, le Président n’a pas lésiné sur les moyens…financiers. Selon le député Mamadou Lamine Diallo, le Président Sall a dépensé 300 millions F Cfa rien que pour la journée du 7 décembre 2017. Le leader de Tekki a fait cette révélation dans sa question économique hebdomadaire « Question tekki ».



Dans cette note transmis à la presse, Mamadou Lamine Diallo déplore le manque de vision du Président Macky Sall sur l’Aibd. «Un aéroport International de plus de 3 millions de passagers se construit entre dix et douze ans. Le régime a volontairement retardé la finalisation des travaux. Aibd aurait dû être fonctionnel en 2013 au plus tard, pour un coût final de 424 milliards FC fa, selon le ministre Mme Seck.



J’estime la perte économique nette de ces quatre années (2013-2017) à près de 100 milliards. Voilà à quoi conduit le manque de vision de Macky Sall. Le simple bon sens aurait amené le régime de Macky Sall à finaliser les travaux de l’aéroport au plus vite, compte tenu des sommes déjà engagées par le Président Wade de près de 250 à 300 milliards de Fcfa », note-t-il.