Inauguration de l’Aibd : l’hommage subtil de Macky Sall à Me Wade

Contrairement à l’autoroute à péage lors duquel, il l’avait carrément zappé au point de s’attirer les foudres d’une partie de l’opinion, Macky Sall a cette fois cité et rendu hommage à son prédécesseur Abdoulaye Wade, à l’inauguration de l’AIBD.



Très subtil dans ses propos, le Président Sall a préféré le citer au même titre que tous ses prédécesseurs pour leur contribution dit-il à l’œuvre. « Dans la vie d’une Nation, il y a des étapes symboliques qui ne se reproduisent rarement. Celle qui nous réunit en fait partie. C’est pourquoi, je saisis l’occasion pour rendre hommage à tous mes prédécesseurs, de Leopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade en passant par le président Abdou Diouf.



Chacun d’eux a apporté à sa pierre à la construction de l’œuvre nationale. Notre génération doit se sentir fière et humble de contribuer à l’édification de ce patrimoine commun, qui est aussi legs pour les générations futures. Comme toute œuvre d’infrastructure majeure, complexe et à la pointe du progrès, l’aéroport International Blaise Diagne a vu le jour grâce à une somme d’efforts considérables, d’une ingéniosité technique et financière rompue à toute épreuve.



Depuis le lancement des travaux en décembre 2007 par le président Abdoulaye Wade, des hommes et des femmes toutes catégories confondues, ont consacré du temps et d’immenses efforts à la réalisation de cet ouvrage. J’adresse mes chaleureuses félicitations et les témoignages de ma satisfaction. Je félicite le gouvernement de la République du Sénégal à travers le Pm et Mme la Ministre et l’ensemble des services de l’Etat », a-t-il déclaré.

