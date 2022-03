Inauguration de l'Hôtel Riu par Macky Sall: la ministre Sophie Gladima lance un appel aux populations de Joal La ministre du Pétrole et des Energies (MPE), Sophie Gladima, par ailleurs mairesse de Joal, lance un appel à l'endroit de la population pour l'inauguration de l'Hôtel Riu par le Président de la République, Macky Sall.

Riu Baobab, un des plus grands hôtels de l'Afrique de l'Ouest, sera inauguré ce lundi 28 avril dans l'après midi par le Président de la République Macky Sall. C'est dans cette perspective que la nouvelle mairesse de Joal, Sophie Gladima lance un appel solennel pour accueillir le Chef de l'Etat.



Récemment installée dans son nouveau fauteuil, Madame le maire pense c'est un moment opportun pour remercier le président sur le choix porté à son nom.



L'Hôtel Riu Baobab est une infrastructure qui participera à relancer le tourisme avec l'emploi des jeunes à Joal selon madame le maire.



C'est ainsi qu'elle invite le Chef de l'Etat à l'aider à réfectionner l'axe Joal Mbour et élaguer les arbres pour une meilleure visibilité.

