Inauguration de l’Institut de Défense: Macky Sall procède demain à la cérémonie au Camp Leclerc Il y a quelques mois, le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, avait annoncé la création de l’Institut de Défense du Sénégal (Ids), qui est une Ecole supérieure de guerre. Chose faite ! Car demain, jeudi 02 décembre 2021, le président de la République Macky Sall, Chef suprême des armées, se rendra au Camp Leclerc pour y inaugurer cette prestigieuse Ecole de guerre, nous informe "Le Témoin"

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021

Un centre de doctrine militaire à la dimension des ambitions et de la réputation des forces armées sénégalaises. Déjà, le Camp Leclerc sis Liberté 6 extension à Dakar abritant cette école, fait déjà peau neuve !



De jour comme de nuit, a constaté un reporter du « Témoin » dont le siège se trouve à proximité, les bidasses de corvée s’activent dans les coins et recoins du camp pour le rendre propre, à la dimension de l’hôte du jour: le Chef Suprême des armées.



Même les rats et chats en « divagation » ont été chassés voire consignés le temps d’une visite suprême.



