Inauguration de la Brigade territoriale de Khossanto : Me Sidiki Kaba insiste sur les défis sécuritaires multiformes

Si les frontières restent toujours pertinentes au sens terrestre, maritime et aérien, les menaces sont constamment changeantes. Elles sont devenues plus diffuses, plus complexes, plus difficiles à prévenir et à combattre. Nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces

Les forces de défense et de sécurité ont besoin de votre compréhension et de votre contribution fécondes pour la réussite de leurs missions. Exercer le métier de gendarme est exigeant et difficile. Votre engagement et votre courage font que l'institution qu’est la Gendarmerie nationale, bénéficie de la confiance totale des populations. Cette confiance est une belle et lourde responsabilité

Les concitoyens attendent de vous que vous assuriez pleinement leur protection. Puisque la sécurité est au cœur de la République et de ses valeurs que vous défendez. Je vous engage, tout en prenant les mesures adéquates pour veiller à la bonne présentation de cette caserne, à mettre un accent particulier sur la qualité d’accueil et d’écoute des populations, principales bénéficiaires de votre protection. Et, je salue le mérite des hommes et femmes de cette prestigieuse institution, engagés et déterminés à sécuriser l’ensemble du territoire national, au prix d’énormes sacrifices