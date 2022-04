Inauguration de la Mosquée Blanchot ce vendredi 29 avril 2022 Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Avril 2022 à 23:46 commentaire(s)| Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, procède ce vendredi 29 avril 2022, à l’inauguration de l’emblématique mosquée Blanchot sise à la Rue Moussé Diop. Première grande mosquée de Dakar, par son âge, non moins Monument historique, la mosquée Blanchot

sort d'une réhabilitation de quatre ans, pour un coût de 177 705 489 FCFA, dans le cadre du Programme spécial du Chef de l’Etat pour les sites religieux. Ces importants travaux ont permis de passer d’une capacité d’accueil de 3.500 à 6.500 personnes.

Les détails de la cure de jouvence d'une mosquée mythique et mystique





Les travaux sur le site ont consisté à réhabiliter l’ensemble de la mosquée en respectant son statut de Monument historique avec une attention particulière à la conservation des éléments qui la caractérisent. La

mosquée d’origine encerclée par l’extension de 1930, les rosaces et les mosaïques en façade, les claustras, les modénatures, les grilles de protection, les balustrades ou encore l’horloge d’origine qui date de

1907 et qui était encore apparente en façade avant les travaux d’extension (aujourd’hui visible du 2eme niveau). Ainsi les travaux les travaux suivants ont été effectués :



Reprise des ouvrages en fondation, des poteaux et poutres du RDC au 1er Etage ;

Démolition et reprise de tout le plancher haut du 1er Etage ;

Construction d’un 2eme Etage avec une terrasse accessible augmentant la capacité d’accueil de la mosquée ;

Reprise totale et mise aux normes des installations et complément d’équipements techniques (électricité, groupe électrogène, climatisation, ventilation, adduction et assainissement, sécurité incendie,

sonorisation ;

Aménagement d’issues de secours supplémentaires, mise aux

normes des passages et circulations, aménagement de rampes et

de toilettes pour les personnes à mobilité réduite, remise en valeur des motifs de façades qui sont œuvres du patrimoine classé ;

Réalisation de décorations marocaines pour une mise en valeur des

salles de prières et pose de tapis de prières de première qualité.

Aménagement de blocs sanitaires publics de 36 à 40m2 chacun côté

Hommes et coté Femmes, comportant dans chaque bloc 5 WC dont 1

pour PMR et un espace ablution.



Surface de l’ancienne mosquée : 2405 m2 Capacité d’accueil (avant réhabilitation) : 3500 personnes

Nouvelle surface totale de la mosquée : 4391 m2 dont 527 m2 pour les femmes Nouvelle capacité d’accueil : 6500 personnes



CARACTERISTIQUES :

RDC hauteur sous Plafond

hommes : 4.20m -

Dames : 3.80m

Mezzanine : Hauteur sous

Plafond : 3.00m

1er étage hauteur sous Plafond : 3.80m

2eme étage hauteur sous

Plafond : 3.80m

Deux Patios :

Patio plancher haut RDC

surface : 45m2

Patio plancher haut 1er

étage surface : 45m2

Coupoles existantes : diamètres de 1m80

Deux minarets existants :

hauteur 4.70m à partir de la terrasse du 1er étage

EQUIPEMENTS

Système de sonorisation de

grande portée installé dans

l’ensemble de la mosquée

et l’extérieur

Climatisation et ventilation des

espaces intérieurs

Installation de paratonnerre et

balises au 2eme niveau

2 lustres de 1m50 de hauteur /

80 cm de diamètre

2 lustres de 1m50 de hauteur /

1m20 de diamètre



INTERVENANTS



Maîtrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et coordination : Présidence

de la République

(BAC)

Entreprise générale : CDE (Consortium d’Entreprise)

Réalisation des travaux : CDE (Consortium d’Entreprise)

Bureau de contrôle technique : VERITAS

Bureau d’études : ETECS



La Mosquée Blanchot en dates phares



Maîtrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et coordination : Présidence

de la République

(BAC)

Entreprise générale : CDE (Consortium d’Entreprise)

Réalisation des travaux : CDE (Consortium d’Entreprise)

Bureau de contrôle technique : VERITAS

Bureau d’études : ETECS





Accueil Envoyer à un ami Partager