Inauguration du Camp militaire Coumba Diouf Niang: Me Sidiki Kaba invite à s’inspirer d’un homme de valeur, imbu de bravoure, courage et rigueur Rendant hommage à un homme de valeur qui a passé toute sa vie au service du peuple, un officier toujours soucieux des valeurs de l’armée, Me Sidiki Kaba, le ministre des Forces armées a invité les jeunes s’inspirer de sa bravoure, son courage, sa rigueur. Il procédait à l’inauguration du Camp militaire de Louga, qui porte désormais le nom de l’officier Coumba Diouf Niang.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 16:16

Rendant hommage à un homme de valeur qui a passé toute sa vie au service du peuple, un officier soucieux des valeurs de l’armée que sont la bravoure, le courage, la rigueur, il a invité les soldats du Camp à s’inspirer de son exemple.



Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba était accompagné du Général Birame Diop, le Chef d’Etat-Major des Forces armées sénégalaises, du Gouverneur de la région de Louga, du Maire de cette localité venu avec une forte délégation.



Il a adresse ses facilitations à la famille du défunt officier, leur assurant que leur papa, oncle, frère ou proche, est une fierté.



Cette inauguration, a-t-il ajouté est un des jalons de la volonté du chef de l’Etat Macky Sall pour un maillage complet du territoire national, pour renforcer sa sécurité.



