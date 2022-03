Inauguration du Pont à péage de Foundiougne: Macky Sall sur l’accueil réservé à ses visites

Revenant sur les inaugurations du Pont à péage de Foundiougne, dénommé "Nelson Mandela" et de l’Hôtel RIU BAOBAB de Pointe Sarène, le Chef de l’Etat remercie les populations, les autorités administratives et les élus territoriaux des départements de Foundiougne et de Mbour, pour leur accueil chaleureux durant ces visites.



Le président de la République félicite le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et ses services, notamment l’AGEROUTE Sénégal, pour le pilotage remarquable des travaux du Pont.