Inauguration du Stade Me Abdoulaye Wade : Arrivée de Macky Sall Le chef de l’Etat, Macky Sall, est arrivé peu après 16h 45 au stade Abdoulaye Wade (2000-2012) de Diamniadio, pour l’inauguration de l’infrastructure. Peu avant son départ du Palais présidentiel, Macky Sall a fait part de sa décision de dédier cette nouvelle infrastructure sportive, à la jeunesse de son pays.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 17:37

Le chef de l’Etat, Macky Sall a fortement salué la présence de ses homologues étrangers, qui marque selon lui, ‘’un signe’’ de leur amitié avec le Sénégal. Il a qualifié sa décision de donner le nom du président Abdoulaye Wade au stade, de ‘’consécration’’ et une initiative visant à ‘’immortaliser’’ son nom et son œuvre.



La pose de la première pierre de cette infrastructure sportive a eu lieu en février 2020. Le stade Abdoulaye-Wade a une capacité d’accueil de 50.000 places. Il va accueillir le match Sénégal-Egypte prévu le 29 mars pour les barrages retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



La manche aller de la double confrontation des Lions du Sénégal, champions d’Afrique en titre, avec les Pharaons d’Egypte, vice-champions d’Afrique, aura lieu vendredi 25 mars, au Caire.



Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, celui du Rwanda, Paul Kagame, et leurs homologues de la Gambie et de la Guinée-Bissau, Adama Barrow et Umaro Sissoco Embaló, ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino, prennent part à la cérémonie.



