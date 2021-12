Inauguration du TER: Une facture "express" d'un milliard pour Attias !

Après plusieurs reports et un coût astronomique d’au moins 800 milliards de francs Cfa, le Train Express Régional (TER) va enfin rouler le 27 décembre prochain. C’est le cadeau de Noël du président de la République aux Sénégalais.



Ce moyen de transport de masse et ultramoderne sera donc inauguré par le Président Macky Sall lui-même, même si son exploitation commerciale proprement dite ne débutera que dans quelques semaines. Mais voilà, pour lancer en grande pompe ce Train express régional et en mettre plein la vue aux Sénégalais, il faut organiser une cérémonie grandiose qui aura un retentissement planétaire. Pour les besoins de ce lancement, donc, «Le Témoin» quotidien vous révéle que le président de la République a fait appel aux services d’un spécialiste de l’événementiel, le Français Richard Attias, celui-là même qui avait piqué à l’ancien président français Nicolas Sarkozy, sa femme Cécilia. Lequel Attias organisera des festivités à couper le souffle.



Des festivités qui coûteront bonbon aussi puisque la facture adressée à l’APIX, maîtresse d’ouvrage de la réalisation du Train Express régional (TER) est de…tenez vous bien, un milliard de nos francs. Eh oui, mais, que voulez-vous, quand on aime (son peuple) on ne compte pas et rien n’est trop beau, en cette veille d’élections locales présentées comme le premier tour de la présidentielle de 2024, pour faire rêver les Sénégalais et leur faire oublier la hausse du prix du pain et les factures salées de la Sen’Eau !













Le Témoin