Inauguration du joyau sportif sénégalais : La symphonie du protocole a été parfaite

Ceux qui étaient au stade Abdoulaye Wade hier, vous le diront, particulièrement ceux qui avaient pris place dans les tribunes officielles : tout était réglé comme du papier à musique. Une symphonie parfaite sans aucune fausse note. Il fallait en effet réussir le tour de force d’accueillir six chefs d’Etat, les patrons des football mondial et africain, des anciennes gloires, toutes les autorités de la République, des centaines d’autres invités triés sur le volet et faire en sorte que tout se passe sans accroc, sans aucune récrimination, sans bousculade, sans crise de nerfs. C’est pourtant la performance réussie hier par le Protocole d’Etat, sous la baguette de l’ambassadeur chef du protocole partant, Cheikh Tidiane Sall.



Lequel posait hier son dernier acte officiel, en tant que chef du protocole du président de la République, avant de passer le témoin à son remplaçant, l’ancien ambassadeur du Sénégal en Chine, Mamadou Ndiaye. Il est vrai que Cheikh Tidiane Sall se situe dans la lignée des grands responsables du Protocole que notre pays a eus. De Cheikh Lèye à Cheikh Tidiane Sall, on l’a dit, en passant par André Coulbary, Cissé Ndiarméo et Bruno Diatta, le Sénégal a eu de grands chefs du protocole connus, non seulement pour leurs connaissances des règles régissant cette délicate matière, mais aussi pour leur classe, leur distinction, leur raffinement et leur grande discrétion. Nous souhaitons bon vent à l’ambassadeur Cheikh Tidiane Sall dans ses futures missions !













Le Témoin