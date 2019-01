Inauguration du pont de Farafégné: le foudroyant ‘’garuwaalé’’ de Macky à Wade et Jammeh

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Les présidents gambien et sénégalais ont procédé à l’inauguration du pont de Farafégné, hier. Un pont long de 942m, pour un financement de 50 milliards. Macky Sall n’a pas manqué de faire du ‘’garuwaalé’’ au président Wade et à Jammeh.



« Toutes les grandes œuvres habitent d’abord les lieux de rêve. Ce pont est l’une de ces œuvres. Nous pouvons être fiers d’avoir transformé en réalité ce rêve. Ce n’est pas un petit chantier, parce que celui qui n’a pas de vision, qui n’a pas d’ambition pour son pays et pour l’Afrique, ne pourra point achever ce chef-d’œuvre. Le leader courageux s’investit et travaille à réaliser le destin de son peuple », a-t-il insisté, sous les acclamations du public.















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos