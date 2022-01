Inauguration grande mosquée Fatick: « And Nawlé » réserve un accueil populaire au Président Macky Sall La coalition And Nawlé de Fatick a frappé un grand coup ce jeudi à Fatick lors de l'accueil du Président de la République en visite dans sa ville pour l'inauguration ce vendredi de la grande mosquée de la ville.

L'ambassadeur Sory Kaba un des animateurs de cette coalition présidentielle qui s'apprête à briguer les suffrages des Fatickois lors des locales est formel :"Le Président a été sauvé par la démonstration de force de And Nawlé qui a su mobiliser fortement les Fatickois de la commune..."



Pour lui la coalition présidentielle dirigée par le maire sortant Matar Ba s'est plutôt appuyée sur des militants du département convoyés depuis Diakhao et d'autres localités.



La bataille de Fatick fait rage actuellement. À côté de Benno Bokk Yaakar dirigée par le maire sortant Matar Ba, la coalition présidentielle dissidente Andu Nawlé joue à fond sa partition. Elle est animée principalement par les Pca Ancar Mamadou Camara, le Pca Aprosi Sémou Diouf, le Pca Prodak Cheikh Tidiane Dieng, le député Fada Diene, l'ancien Directeur des Sénégalais de l'extérieur l'ambassadeur Sory Kaba, la Présidente des Groupements de promotion féminine Berthe Faye,l'adjoint au maire Issakha Dieng, le président de la commission des finances de la mairie Fatick Blaise Kane,...



Une situation inédite que le Chef de l'Etat essaie de gérer dans un contexte pré électoral assez délicat.









