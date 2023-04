Inauguré en avril 1963 : Le Stade Demba Diop, 60 ans aprés !

Décidément ! Notre confrère-collaborateur Amadou Ly Diome est en passe de devenir un digne héritier de l’historien feu Pr. Iba Der Thiam. Dans son célébré site d’information « Lavoixplus », il nous plonge dans l’histoire du mythique stade Demba Diop ex Amitié, inauguré le 11 avril 1963. « Il y a maintenant 60 ans, jour pour jour, le Sénégal inaugurait prématurément le Stade de l’Amitié, dans le cadre justement des jeux de l’Amitié, compétition la plus prisée à l’époque du continent africain, avec pas moins de 15 sélections nationales francophones et anglophones en plus de la France.

Ouverture prématurée parce que le Sénégal avait débuté la compétition en recevant le Cameroun au terrain des Champs de courses qui ne disposait pas de gazon, était plat, sablonneux et éprouvant », rappelle notre confrère Ly Diome, comme on l’appelle.



« Le Sénégal remporte alors la partie mais le gardien de but camerounais se retrouve à… l’hôpital à la fin du temps réglementaire. Pour éviter de telles déconvenues, les autorités décident d’ouvrir prématurément le Stade de l’Amitié alors gazonné pour recevoir le Niger. Quatre ans plus tard, après l’assassinat du député-maire de la capitale de la Petite Côte, le stade est rebaptisé Stade Demba Diop de Dakar, en hommage à celui qui fut ministre de la Jeunesse et des Sports lors des jeux de l’Amitié », rapporte « Le Témoin » quotidien, qui a visité le site « Lavoixplus ».















Le Témoin