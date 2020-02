Incendie à Bandafassi: 17 cases et une mosquée du village de Thiankoumalal réduites en cendres 17 cases et une mosquée du village de Thiankoumalal, dans la communauté rurale de Bandafassi (Région de Kedougou), on été ravagées par un violent incendie. Le chef de l'Etat y a d’ailleurs dépêché le Secrétaire d'État en charge des Droits humains et de la promotion de la Bonne Gouvernance. « Après avoir eu l'information, le chef de l'Etat nous a demandé de venir au chevet des populations. Pour leur dire qu'il compatit à leur douleur. Il m'a demandé de leur remettre une enveloppe en attendant », a, en effet, indiqué Mamadou Saliou Sow.

