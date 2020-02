Incendie à Kaolack: Le restaurant "Chez Maty" réduit en cendre

Un incendie s’est déclaré, ce matin, aux environs de 4 h, au quartier Léona, plus précisément au restaurant «Chez Maty». Alertés, les soldats du feu, qui ont éteint les flammes, avaient toutes les peines du monde pour accéder au lieu du sinistre.



Très affectée, la propriétaire du restaurant estime les dégâts matériels à près de 10 millions de francs Cfa.

«On estime les pertes matérielles à hauteur de 10 millions. Hier seulement, je faisais une commande de 1 million», a-t-elle soutenu sur iRadio.



Pour le moment, les causes de cet incendie restent inconnues, mais la police a ouvert une enquête.

