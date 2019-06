Incendie à Keur Ndiaye Lô : les mairies de Rufisque-Est et Bambilor se disputent l’usine Twinswell Alors que l’origine du violent incendie qui a touché, hier, l’usine de Twinswell, spécialisée dans la fabrication de matières plastiques, n’est toujours pas connue, les mairies de Rufisque-Est et de Bambilor, se disputent l’usine en question.

Présent sur les lieux, hier, quelques instants après le début de l’incendie, Boubacar Albé Ndoye, maire de la commune de Rufisque-Est a déclaré que l’usine situé à Keur Ndiaye Lô, fait bel et bien partie de sa commune.

Ce que réfute, Pape Sow, également présent sur les lieux, parlant au nom de la commune de Bambilor. « Nous sommes étonnés de trouver le maire Albé Ndoye ici. Cette usine fait bien partie de la commune des Bambilor. Nous connaissons nos limites. Nous demandons aux autorités de sortir les décrets portant délimitations administratives pour tirer cette affaire au clair », a-t-il laissé entendre sur la RFM.



