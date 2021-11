Incendie à Linguère: Des dégâts matériels énormes, constatés Un incendie d’une rare violence s’est produit, lundi dernier, à Daylé, village de la commune de Daylé dans le département de Linguère. Les dégâts matériels sont énormes : 12 cases, 25 agneaux, des vivres, de la volaille, de la paille d’arachide et une forte somme d’argent ont été emportés par les flammes.

Selon les témoignages, un enfant qui jouait seul dans une cuisine au domicile de Mansour Sow a causé l’incendie au moment où tous les membres de la famille étaient partis au marché hebdomadaire de Daylé. Les voisins ont éprouvé d’énormes difficultés pour maîtriser les flammes à cause du manque d’eau.



S’approvisionner en eau devient aujourd’hui un parcours de combattant. Les habitants sont obligés de se rendre jusqu’aux villages de Dépré ou Béli distants respectivement de 7 et 8 km pour trouver le liquide précieux.

D’après Rewmi, les victimes, très affectées, réclament une adduction d’eau.



Le sous-préfet de Sagatta Djoloff, le commandant de brigade de Dahra, le maire de Daylé, ainsi que des bonnes volontés se sont rendus sur les lieux du sinistre pour réconforter les victimes.



