Incendie à Ngor Virage: Ce que l'on sait !

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Un incendie s’est déclaré dimanche soir au Virage de Ngor, non loin du célèbre restaurant « Le Gondolier ». Quatre cantines de fortune ont été réduites par les flammes, selon les explications du Sergent Mamadou Mbengue, chef des opérations de secours des Sapeurs-pompiers déployées sur les lieux.



« On nous a alerté à 20 heures 44 qu’une boutique est en train de prendre à Ngor Virage près du restaurant Gondolier. À notre arrivée à 21 heures 07, nous avons constaté qu’au moins quatre boutiques ont pris feu. Il s’agit d’un restaurant, d’un atelier vulgarisateur, d’un salon de coiffure et une boutique, détaille-t-il. Nous avons mis en place un important dispositif composé de deux camions-citernes pour maîtriser les flammes ».



Selon les témoins, l’incendie est parti de la boutique avant d'atteindre les autres cantines de fortunes. Un bilan provisoire fait état de plusieurs marchandises réduites en fumée et un dégât important de matériel dont deux motos complètement calcinées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos