Incendie à Thiaroye : Le film de l’incident raconté par le propriétaire de la boutique

Moussa Dibo n’a que ses yeux pour pleurer. Alors que sa boutique sise à Thiaroye, non loin de la sortie de l’autoroute à péage, a été réduite en cendres par les flammes d’un incendie d’une rare violence déclaré hier jeudi, vers les coups de 22 heures. Sur les lieux, on constate des débris et des murs calcinés. Ce jeune homme au teint clair tente de raconter le film de cet incident dont l’origine n’est pas encore identifiée.



Vendredi 3 Août 2018