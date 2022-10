Incendie à l’usine Star de Diourbel : Les blessés transférés à Dakar

Quatre des neuf blessés de l’explosion de la chaudière de la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (Star) à Nébé, dans le département de Diourbel (Centre), ont été transférés vers des structures sanitaires de Dakar, a-t-on appris du ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ. «Parmi ces quatre blessés, il y a une victime dans un état préoccupant qui a été transférée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff [ex-Cto], où il a déjà bénéficié d’une prise en charge», a précisé M. Kâ. Il s’entretenait mardi avec des journalistes au terme de sa visite à l’Hôpital régional de Diourbel Heinrich Lübke, où il était venu s’enquérir de l’état de santé des blessés hospitalisés et constater les dégâts provoqués par cette explosion survenue le même jour dans cette usine implantée à Nébé, un village de la commune de Tokki-Gare. Selon le ministre du Développement communautaire, des dispositions ont été prises pour le transfert de trois autres blessés vers des structures sanitaires de la région de Dakar. Le reste des blessés, au nombre de cinq, sera pris en charge à l’Hôpital régional de Diourbel.



Trois d’entre eux ont quitté le service réanimation pour les urgences, leur état de santé s’étant amélioré, a signalé le ministre du Développement communautaire, en présence de son collègue, Birame Faye, chargé de la Sécurité de proximité et de la protection civile. «De façon générale, Samba Ndiobène Kâ a assuré que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour permettre aux personnes blessées de recouvrer la santé rapidement» ou pour stabiliser leur état.



Il a promis aux promoteurs et responsables de l’usine, un appui de l’Etat, sans autre précision, avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités et élucider les causes de cet incident.



Construite à Nébé, un village de la commune de Tokki-Gare, l’usine Star, spécialisée dans le raffinage d’huile d’arachide, a démarré ses activités en juin 2021. L’explosion de la chaudière de cette usine a provoqué quelques heures plutôt, dans la journée, un mort et neuf blessés. Des autorités administratives et territoriales de la région ont pris part à cette visite du ministre du Développement communautaire, venu réconforter et faire part de sa solidarité aux blessés.



LeQuotidien