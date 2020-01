Incendie à la Librairie "Daaradji" de Colobane: les dégâts estimés à plus de 100 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 13:28

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré ce lundi tôt le matin à la Librairie Papeterie Daaradji, un immeuble à deux étages situé au marché Colobane (Dakar).



Il n’y a pas de pertes en vies humaines mais les dégâts matériels sont nombreux. Ordinateurs, livres, cahiers, matériels géométriques, classeurs, craies…, tout a été réduit en cendres par les flammes. Les dégâts sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA, rapporte emedia. L’origine de l’incendie reste inconnue.



