Incendie à la cité Ataya, route de l’aéroport LSS : Les résidents alertent et exigent une mise aux normes électriques Logée sur la route de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor, la cité Ataya, composée de 238 appartements à usage d’habitation et de bureaux, a été victime de trois cas d’incendie en moins de 6 mois. "S. Bes Bi"

Toutes choses qui font que les résidents qui craignent pour leur sécurité, ont lancé l’alerte. Présidente de l’Association des copropriétaires de la Cité Ataya, Racky Kane Wade informe que ces incidents « mettent en lumière des lacunes graves dans les installations électriques de la cité ».



Et que le collectif des sinistrés du bâtiment 4, a mandaté le cabinet Apave pour réaliser un diagnostic du système électrique, ainsi que le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l’électricité (Cossuel).



Seulement, souligne-t-elle, ces derniers ont souligné « d’énormes malfaçons et une non-conformité, qui nécessitent de reprendre l’ensemble du réseau d’alimentation électrique générale de la cité ».



Les résidents de la cité Ataya demandent au propriétaire et autorités compétentes, de prendre des mesures d’urgence pour remédier à la situation.



