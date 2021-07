Incendie au «Pakk lambaye» de Pikine: Encore un autre sinistre qui fait perdre des millions Un incendie d’une rare violence s’est produit lundi vers 4 heures du matin à «Pakk Lambaye» de Pikine. Une quinzaine de magasins pleins d’armoires, de lits en bois et autres meubles, ont été réduits en cendres. La perte est estimée à 30 millions FCfa.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

La cause de l’incendie qui a été circonscrit par les sapeurs-pompiers, reste inconnue pour le moment même si certains évoquent la thèse d’un court-circuit électrique.



En tout état de cause, la police de Pikine qui a fait le constat, a ouvert une enquête pour en savoir plus.



