Incendie au lycée Sangalkam : Le feu ravage une partie des bulletins semestriels Le bureau du Censorat du lycée de Sangalkam a pris feu dans la nuit du mercredi au jeudi. L'origine reste pour le moment inconnue. Toutefois, le corps professoral qui écarte la thèse d'un court-circuit, dit privilégier la piste criminelle pour avoir remarqué les traces d'un liquide inflammable à partir de la fenêtre des locaux.

L'incendie qui s'est déclaré dans le lycée de Sangalkam, suscite moult interrogations. Le feu a, en effet, ravagé le bureau du Censeur, selon les informations du journal Vox Populi.



"Quand je suis venu ce matin à 7h, j'ai constaté qu'il y avait encore de la fumée. Tous les papiers qui étaient dans le bureau ont été consumés. il y'avait une partie des bulletins semestriels, a indiqué Alassane Samba Nguett, le proviseur du lycée de Sangalkam.

"J'avais privilégié l'origine d'un court-circuit. Mais quand je suis revenu de la gendarmerie, mes collègues m'ont montré des taches au niveau de la fenêtre avant du bureau, dont l'odeur rappelle vraiment le pétrole lampant. Au niveau du tableau d'affichage aussi, il y a les mêmes traces", a t-il ajouté, tout en informant que la remise des notes semestrielles devait se faire en principe cette fin de semaine.



La gendarmerie de Sangalakam a ouvert une enquête pour identifier le ou les auteurs de l'incendie qui a calciné le matériel bureautique (un ordinateur et une imprimante ) et une partie des relevés de notes issus des compositions du premier semestre.

