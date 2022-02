Incendie au lycée de Diaobé: Deux salles de classe réduites en cendres

Au lycée de Diaobé (Département de Vélingara,Ndlr), un violent incendie s’est déclaré dans l’enceinte de l’établissement. Le bilan du sinistre fait état de deux salles de classe en abris provisoires réduites en cendres. Les flammes n’ont pas épargné les 20 tables-bancs qui sont complètement calcinées. Mais, l’intervention rapide des sapeurs-pompiers de la caserne de Kounkané, a permis de circonscrire les dégâts. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie, informe "L'As".



Mais certaines indiscrétions laissent croire à une action humaine volontaire. Notons que l’incendie s’est déclaré aux environs de 14 h, au moment où la localité vibrait aux rythmes du marché hebdomadaire. D’ailleurs, au lycée de Diaobé, les cours sont toujours interrompus à cause de la grève des enseignants et des manifestations des élèves qui exigent la reprise des enseignements-apprentissages.