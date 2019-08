Incendie au marché Liberté 6: Huit cantines partent en fumée Un violent incendie s'est déclaré ce mardi aux environs de 11 heures 30 minutes au marché Liberté 6 , près du rond point, précisément sur les voies qui mènent au Camp pénal. Le feu a complètement dépassé les commerçants et les riverains. Ces derniers ont fini par appeler les sapeurs-pompiers. Huit cantines sont touchées. Pas de perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels.

La présence de sapeurs-pompiers a été ce mardi matin, vers 11 heures 30 minutes, d'une grande nécessité au rond-point Liberté 6, quand un feu d'une extrême violence s'est élevé aux abords du marché, sur l’extrémité qui mène au Camp pénal. "Quand on est arrivés sur les lieux au bout de 5 minutes, on a agi très vite avec nos deux engins. On a tout faut fait pour limiter le feu sur les huit cantines, pour qu'il n'y ait pas de propagation", explique l'adjudant Pape Khalil Wade.



Sur les huit cantines qui ont pris feu, les 6 vendaient de la friperie, une cantine spécialisée dans la vente de téléphones portables et un salon de coiffure. Les propriétaires étaient absents au moment de l'incendie. L'un d'entre eux habite Njarème dans la région de Diourbel. Quand son frère l'a informé de l'incident, il a vite écourté son séjour en famille pour rallier dakar.



La gérante du salon retrouvée sur le lieux de l'incendie, Marie, une Togolaise, en robe wax qui lui arrive aux genoux, peinait beaucoup à se prononcer sur son sort: "C'est le lieu où, on gagnait notre pain quotidien, s'affole-t-elle, le visage fermé. Marie qui exerce au marché Liberté 6 depuis 5 ans, a fini par gagner une notoriété chez les populations riveraines pour son art des pose-cils et autres pose-ongles.



L'adjudant Wade a pour sa part, invité les populations à évacuer les lieux, en cas d'incendie, afin de leur faciliter leur tâche". D'après lui, l'opération a bien réussi car le feu a été maîtrisé. Et La police qui était sur place, va continuer le travail pour situer les responsabilités.

