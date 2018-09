Incendie au marché Petersen: la pluie s'invite en sapeur pompier

Un incendie s’est déclaré au marché Petersen cette nuit vers 00 heures. D’après les témoignages des victimes interrogées par la radio Rfm, plusieurs millions de francs sont partis en fumée. La forte pluie qui s’est abattue dans la capitale a suppléé à l’intervention des sapeurs pompiers qui avaient du mal à venir à bout des flammes. Le préfet de Dakar qui était sur les lieux a déploré les installations pas idoines des cantines dans ce marché, composées pour la plus part de baraques.



« Rien qu’aujourd’hui (hier), j’ai acquis une marchandise de plus de trois millions. Malheureusement, nous n’avons pas d’assurance », se plaint Fallou, une des victimes sur la radio Rfm.



Les causes de l’incendie restent pour le moment inconnues.



