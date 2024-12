Incendie au marché central de Thiès : Birame Soulèye Diop déplore les branchements électriques clandestins Le ministre Birame Soulèye Diop était en visite au marché central de Thiès pour s'enquérir de la situation, après l'incendie qui a ravagé une partie de ce haut lieu de négoce. Il a fait des constatations et interpellé les acteurs sur certaines pratiques néfastes

À son arrivée, vendredi au marché central de Thiès, le ministre du Pétrole et des Énergies a fait l'état des lieux avec les autorités administratives, exprimant sa compassion à l'égard des victimes de l'incendie, ainsi que ses attentes relativement à la préservation de la sécurité des acteurs.



Birame Soulèye Diop en a profité pour tirer la sonnette d'alarme sur la problématique des branchements électriques clandestins qui, selon lui, exacerbent le risque d'incendie dans ce type d'espace commercial. D’autant plus que ce sinistre est le quatrième qui frappe ledit marché.



Le ministre a rappelé l’urgence de gérer la sécurité électrique et la salubrité publique dans la zone. Puisque les sapeurs-pompiers, qui sont intervenus rapidement en seulement sept minutes, ont rencontré des difficultés pour accéder à la zone sinistrée en raison de l'encombrement et de l'occupation des voies de passage. Cette situation soulève des questions sur la gestion de l'occupation de l'espace public, un sujet déjà discuté lors de plusieurs réunions précédentes.



Ainsi, le ministre a mis en lumière le besoin urgent de concertation entre les autorités et les acteurs du marché. Il a appelé à une prise de conscience collective quant aux dangers des installations non réglementées et à l'importance de respecter les normes de sécurité.



“Il est temps d’adopter de nouvelles mesures pour sécuriser notre environnement commercial et protéger les vies”, a-t-il déclaré. Birame Souleye Diop a également rappelé qu’il est impératif que chaque acteur assume sa part de responsabilité dans la préservation de la sécurité publique.



Des projets de réaménagement, y compris la construction en hauteur pour désengorger le marché, ont été évoqués comme solutions potentielles pour améliorer les conditions d'exploitation et réduire les risques d'incendie futurs.



Le ministre a appelé à une mobilisation générale pour faire face aux enjeux de sécurité, d’ordre public et de salubrité, rappelant que chacun a un rôle à jouer dans la protection de notre patrimoine économique et social. Il a insisté sur la nécessité d'une approche proactive, car des pertes matérielles peuvent être évitées, si des mesures adéquates sont adoptées immédiatement. Le drame qui a frappé le marché de Thiès doit servir de signal.



