Incendie criminel à Keur Massar: T. Sall, 3 ans est mort

Bébé Talla, âgé de 3 ans a rendu l’âme lors du match Sénégal-Guinée Equatoriale. Tel un coup de tonnerre, l’annonce du décès du gamin a suscité l’émoi dans le quartier Kawsara de Keur Massar.



D’après Rewmi, ce décès risque de compliquer la situation Dieynaba Ndiaye suspectée d’être la commanditaire de l’incendie criminelle. Arrêtée et placée en garde à vue, elle a bénéficié d’un contrôle judiciaire.



Les présumés pyromanes sont toujours non identifiés et sont toujours dans la nature.



Le défunt bébé Talla pourrait être inhumé aujourd’hui.