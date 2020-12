Incendie de Badalona : Mame Thierno Wagne, l’identité du deuxième Sénégalais décédé enfin connue On en sait un peu sur l’incendie de Badalona, avec l’identité du deuxième sénégalais décédé, mais aussi un nouveau bilan. Deux autres Sénégalais sont toujours hospitalisés…

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 16:13

D’après Boubacar Sèye, le président d’Horizons Sans frontières (HSF), il s’agit de Mame Thierno Wagne. Ce deuxième Sénégalais décédé dans l' incendie de Badalona en Espagne après Baye Guèye, est originaire de Kaolack.



D’autre part, selon toujours HSF, le bilan définitif de cet incendie fait état de 4 morts, dont deux Sénégalais (Baye Guèye et Mame Thierno Wagne), à ce lot macabre s’ajoutent deux Gambiens (Diouldé Salla et Fatimata Dramé).



A noter que cet incendie a aussi enregistré 18 blessés, qui sont tous sortis des hôpitaux sauf deux Sénégalais, toujours hospitalisés.



